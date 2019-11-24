Видео: российский дуэт успешно выступил на детском «Евровидении»

Российские участники только что выступили на детском «Евровидении» в Польше. Дуэт Татьяны Меженцевой из Москвы и Ооржака Денберела из Кызыла блестяще справился с исполнением конкурсной композиции. Юные артисты исполнили песню Time for us. Зал принял россиян с восторгом.

Примечательно, что Ооржак — уже титулованный артист. Мальчик стал победителем песенного конкурса на одном из федеральных каналов России, участник детской «Новой волны». 13-летний Денберел вместе с сестрой живет в семье своей тети: его отец ушел из семьи, когда мальчик был еще очень мал, а мать лишили родительских прав. Но грустные страницы биографии совершенно не мешают юноше из Тувы добиваться успеха — Оорджак стал финалистом спецпроекта «Ты супер!» для детей без родителей.

Татьяна Меженцева — уроженка Москвы. С Ооржаком она познакомилась во время одного из конкурсов, после чего ребята решили выступать в дуэте. Сейчас девочка вместе со своим напарником проходит обучение в «Академии Игоря Крутого». Поет Татьяна с четырех лет — сейчас девочке девять. Уже пять лет она обучается игре на фортепиано и флейте, а свободное время посвящает воздушной гимнастике и танцам.

Незадолго до «Евровидения» участие российского дуэта в конкурсе оказалось под угрозой — Денберелу стало плохо во время репетиции, мальчика срочно госпитализировали. Однако уже на следующий день Ооржак принял решение не отменять свое участие на конкурсе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какое напутствие перед детским «Евровидением» дал российскому дуэту Игорь Крутой.