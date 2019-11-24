Виктория Габор из Польши победила в детском «Евровидении-2019»

Победительнице детского «Евровидения» досталось 278 баллов от 19 стран-участниц. Виктория Габор исполнила динамичную песню, буквально взорвавшую зал. Композицию Superhero девушка исполнила на польском и английском языке. Второе место досталось Казахстану — 227 баллов. «Бронза» у Испании — 212 баллов.

Российский дуэт — Татьяна Меженцева и Ооржак Денберел — получили 10 баллов от жюри из Армении, три балла от экспертов из Казахстана и два — от Армении. Еще 57 баллов россиянам присудили зрители в онлайн-голосовании — артистам удалось занять только 13 место. Ребята исполняли песню A time for us («Время для нас»).

Ранее 5-tv.ru публиковал видео выступления российских участников на детском «Евровидении».