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  4. Виктория Габор из Польши победила в детском «Евровидении-2019»

Виктория Габор из Польши победила в детском «Евровидении-2019»

, 20:23 | Анастасия Игонина Видео 8 069

Польша второй год подряд становится лучшей в соревновании.

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Фото, видео: Instagram @vikigaborofficial, 5-tv.ru

Победительнице детского «Евровидения» досталось 278 баллов от 19 стран-участниц. Виктория Габор исполнила динамичную песню, буквально взорвавшую зал. Композицию Superhero девушка исполнила на польском и английском языке. Второе место досталось Казахстану — 227 баллов. «Бронза» у Испании — 212 баллов.

Российский дуэт — Татьяна Меженцева и Ооржак Денберел — получили 10 баллов от жюри из Армении, три балла от экспертов из Казахстана и два — от Армении. Еще 57 баллов россиянам присудили зрители в онлайн-голосовании — артистам удалось занять только 13 место. Ребята исполняли песню A time for us («Время для нас»).

Ранее 5-tv.ru публиковал видео выступления российских участников на детском «Евровидении».

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