Видео момента падения гимнастки в цирке Белгорода

В Белгороде цирковое представление едва не закончилось трагедией. Во время выполнения трюка не выдержал канат, на котором держалась гимнастка. Девушка рухнула на арену с пятиметровой высоты.

Все произошло на глазах у десятков зрителей. С арены артистку уносили ее коллеги. Позже у девушки диагностировали перелом ноги. В дирекции цирка причиной ЧП назвали брак страховки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики Анастасии Волочковой отчитали ее за отсутствие страховки у ребенка, выполняющего воздушные трюки в номере балерины.