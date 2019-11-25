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Видео момента падения гимнастки в цирке Белгорода

, 7:07 Эфирная новость 595

Артистка рухнула на манеж с высоты около пяти метров.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Str; 5-tv.ru

В Белгороде цирковое представление едва не закончилось трагедией. Во время выполнения трюка не выдержал канат, на котором держалась гимнастка. Девушка рухнула на арену с пятиметровой высоты.

Все произошло на глазах у десятков зрителей. С арены артистку уносили ее коллеги. Позже у девушки диагностировали перелом ноги. В дирекции цирка причиной ЧП назвали брак страховки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики Анастасии Волочковой отчитали ее за отсутствие страховки у ребенка, выполняющего воздушные трюки в номере балерины.

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