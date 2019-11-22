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  4. «Ребенок без страховки?»: Подписчики отчитали Волочкову за безответственность

«Ребенок без страховки?»: Подписчики отчитали Волочкову за безответственность

, 12:29 | Светлана Александрова Видео 1 090

Балерина опубликовала в соцсетях кадры, на которых маленькая участница ее шоу исполняет трюки в воздухе без страховки.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Пользователи соцсетей отчитали Анастасию Волочкову за безответственность, с которой она подвергает риску здоровье маленькой участницы своего спектакля. Балерина опубликовала в Instagram кадры репетиции шоу «Балерина в зазеркалье цирка», которое она представила московским зрителям буквально на днях. Подписчики разглядели, что выполняющая воздушные трюки на обруче девочка работает без страховки.

«Почему девочка без страховки? Вот послать эти видео выступлений куда положено. В органы. Пусть оштрафуют».

«Жутко выглядит, если честно. Это же дело случая, не дай бог сорвется без страховки».

«Я не пойму ребенок что без страховки? У родителей вообще мозгов нет?» — возмущаются комментаторы.

Другие же, напротив, восхищаются талантливым ребенком.

«Смелая девочка!»

«Маленькая умница»

«Какая девчушка умница️! Такие трюки далеко не детские, так красиво исполняет!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что подписчики раскритиковали танец Анастасии Волочковой под песню Светланы Лободы «К черту любовь».

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