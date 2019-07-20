Фото: Эвелина Хромченко нашла общие черты у Леди Гаги и матери Брэдли Купера

Уже несколько дней в сети обсуждают голливудский любовный треугольник, в котором оказались Леди Гага, Брэдли Купер и Ирина Шейк. Россиянки продолжают атаковать Instagram американской певицы, называя ее разлучницей.

О последних событиях высказалась и телеведущая Эвелина Хромченко. На своей странице в Instagram она опубликовала коллаж из снимков Леди Гаги и матери Брэдли Купера. Эксперт моды высказала мнение, что они очень похожи, причем сходство есть не только внешнее.

«На фото слева не FaceApp Леди Гаги, а мама Брэдли Купера. Глория Купер — итало-американка со строгим католическим воспитанием, которое привила и своему сыну», — написала стилист.

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Эвелина также отметила, что Гага тоже из американской католической семьи с итальянскими корнями и им точно есть о чем поговорить за ужином.

Instagram @evelinakhromtchenko

Многие фолловеры согласились с мнением Эвелины Хромченко: «Мальчики всегда ищут жену, похожую на мать»; «Похожи! Взгляд один чего стоит. Харизма у Гаги зашкаливает, очень талантлива»; «Ой! Правда почти одно лицо!» «На мой взгляд очень похожи», — написали юзеры.