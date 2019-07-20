Фото: Эвелина Хромченко нашла общие черты у Леди Гаги и матери Брэдли Купера

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Телеведущая сравнила американскую певицу и мать актера в своем Instagram.

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Фото, видео : AMPAS / www.globallookpress.com, Instagram @evelinakhromtchenko

Уже несколько дней в сети обсуждают голливудский любовный треугольник, в котором оказались Леди Гага, Брэдли Купер и Ирина Шейк. Россиянки продолжают атаковать Instagram американской певицы, называя ее разлучницей.

О последних событиях высказалась и телеведущая Эвелина Хромченко. На своей странице в Instagram она опубликовала коллаж из снимков Леди Гаги и матери Брэдли Купера. Эксперт моды высказала мнение, что они очень похожи, причем сходство есть не только внешнее.

«На фото слева не FaceApp Леди Гаги, а мама Брэдли Купера. Глория Купер — итало-американка со строгим католическим воспитанием, которое привила и своему сыну»— написала стилист.

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Эвелина также отметила, что Гага тоже из американской католической семьи с итальянскими корнями и им точно есть о чем поговорить за ужином.

Instagram @evelinakhromtchenko
 
Многие фолловеры согласились с мнением Эвелины Хромченко:

«Мальчики всегда ищут жену, похожую на мать»;

«Похожи! Взгляд один чего стоит. Харизма у Гаги зашкаливает, очень талантлива»;

«Ой! Правда почти одно лицо!»

«На мой взгляд очень похожи», — написали юзеры.

Instagram @evelinakhromtchenko

Однако нашлись те, кто посчитал женщин совершенно разными, некоторые стали писать, что Леди Гага не пара Брэдли Куперу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ученый-фольклорист объяснила «русский бунт» в Instаgrаm Леди Гаги.

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