Фото: Эвелина Хромченко нашла общие черты у Леди Гаги и матери Брэдли Купера

Уже несколько дней в сети обсуждают голливудский любовный треугольник, в котором оказались Леди Гага, Брэдли Купер и Ирина Шейк. Россиянки продолжают атаковать Instagram американской певицы, называя ее разлучницей.
О последних событиях высказалась и телеведущая Эвелина Хромченко. На своей странице в Instagram она опубликовала коллаж из снимков Леди Гаги и матери Брэдли Купера. Эксперт моды высказала мнение, что они очень похожи, причем сходство есть не только внешнее.
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Эвелина также отметила, что Гага тоже из американской католической семьи с итальянскими корнями и им точно есть о чем поговорить за ужином.
«Мальчики всегда ищут жену, похожую на мать»;
«Похожи! Взгляд один чего стоит. Харизма у Гаги зашкаливает, очень талантлива»;
«Ой! Правда почти одно лицо!»
«На мой взгляд очень похожи», — написали юзеры.
Однако нашлись те, кто посчитал женщин совершенно разными, некоторые стали писать, что Леди Гага не пара Брэдли Куперу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ученый-фольклорист объяснила «русский бунт» в Instаgrаm Леди Гаги.