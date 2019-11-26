Максим Фадеев привел в недоумение подписчиков снимком с младенцем на руках

Продюсер Максим Фадеев смутил своих подписчиков и вызвал переполох в социальной сети. Композитор опубликовал в День матери снимок на своей странице в Instagram с белокурым малышом на руках и оставил двусмысленную подпись под фото.

«Ну вот! С Днем матери!» — подписал пост знаменитость.

Instagram @fadeevmaxim

Поклонники тут же принялись поздравлять продюсера с пополнением в семье.

«Максим Александрович, поздравляю!»;

«Ангелочек на счастье»;

«Самые яркие мгновения жизни! Ловите момент»;

«Поздравляем!!! Растите здоровыми счастливыми и талантливыми!!!» — написали подписчики.

Однако многие пользователи высказали недоверие по поводу отцовства композитора. Они внимательно разглядели фотографию и поняли, что на руках у Фадеева вовсе не новорожденный, а всего лишь кукла.

«Люди, вы что? Это же кукла!!!!!!!»;

«Хорошенький кукленыш»;

«Видно, что это кукла», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Максим Фадеев снял фильм о своей глухоте.