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Русское географическое общество ужесточит требования к получению медиагрантов в 2020 году

, 20:33 Эфирная новость 24

РГО на протяжении десяти дет выделяет средства на создание документальных и научно-популярных фильмов.

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Фото, видео: ВКонтакте @rgoclub, 5-tv.ru

География России становится модной темой и требует самого современного видеоконтента. Об этом заявил председатель медиасовета РГО Дмитрий Песков, подчеркнув, что Русское географическое общество будет злее и придирчивее при выделении медиагрантов.

«Тарантино, например, придет и скажет: „Я вступаю в РГО и вот мой документальный фильм“. Тогда мы будем рассматривать. Если он не придет, вот в районе 20 минут. Мы будем делать акцент именно на молодежном стиле — на свежем, динамичном, красивом, технологичном стиле подачи информации», — сказал Песков.

Уже почти десять лет РГО выделяет деньги на создание документальных и научно-популярных фильмов, телепередач, анимационных и мультимедийных проектов, которые рассказывают о красоте и самобытности нашей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Русское географическое общество опубликовало видео агрессивной моржихи.

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