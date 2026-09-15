«Сердце меняет форму»: стал известен диагноз Аскольда Запашного

Аскольду Запашному диагностировали гипертензивную болезнь сердца

У народного артиста России, дрессировщика Аскольда Запашного диагностировали гипертензивную болезнь сердца. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ранее стало известно, что 48-летнему артисту стало плохо, после чего ему вызвали врачей. Медики оказали необходимую помощь и стабилизировали состояние Запашного. Госпитализация не потребовалась, а в Большом Московском цирке сообщили 5-tv.ru, что дрессировщик вернется к работе.

Гипертензивная болезнь сердца развивается на фоне длительного повышения артериального давления. При таком состоянии сердечная мышца испытывает постоянную нагрузку, что может приводить к структурным изменениям, в том числе увеличению толщины стенок левого желудочка.

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с 5-tv.ru объяснил, что при отсутствии лечения высокое давление постепенно влияет на работу сердца.

По словам специалиста, из-за повышенной нагрузки может развиваться гипертрофия — увеличение стенок сердечной мышцы. В дальнейшем, если не контролировать заболевание, это способно привести к ухудшению кровоснабжения сердца и повышает риск осложнений, включая инфаркт миокарда.

«Высокое давление действительно влияет на сердце. И если у человека высокое давление и он его не лечит, то сердце меняет свою форму. Оно становится более толстым, называется гипертрофия», — рассказал Кондрахин.

Кардиолог отметил, что последствия заболевания не возникают мгновенно и могут проявиться спустя годы, однако при таком диагнозе важно регулярно наблюдаться у врача и проходить необходимое лечение.

Аскольд Запашный — российский артист цирка, дрессировщик хищных животных, режиссер-постановщик и профессор кафедры режиссуры цирка ГИТИСа. С 2012 года он занимает должность художественного руководителя Большого Московского цирка. Его старший брат Эдгард Запашный также является известным дрессировщиком и артистом цирка. Вместе братья продолжили цирковую династию Запашных.

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