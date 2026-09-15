Первый больничный за 20 лет: подробности восстановления Безруковой после травмы

Ирина Безрукова взяла первый больничный за 20 лет из-за перелома ноги

Перелом ноги заставил актрису Ирину Безрукову впервые за последние 20 лет взять больничный. Об этом она рассказала в интервью KP.RU.

«Я впервые узнала, что такое больничный лист. Навестила местную поликлинику, потому что только там его выдают. Лет 15–20 назад была в поликлинике в последний раз. <…> В общем, я трудоголик, и 20 лет у меня не было никаких больничных», — поделилась артистка.

А ее менеджер Станислав Влайку добавил, что до перелома актриса выходила на сцену в любом состоянии: и с температурой, и после укуса ядовитой сколопендры.

По словам Безруковой, ей очень повезло. Из-за травмы она не могла выходить на сцену и играть. Однако у актрисы получилось не подвести ни один из театров, в спектаклях которых она задействована. Одна из площадок в тот момент не показывала постановки, на остальных ее заменяли артистки из других составов.

Восстановление Безруковой идет хорошо, даже быстрее обычного при подобных травмах. Лечится она у знакомого хирурга-ортопеда и регулярно проходит различные необходимые процедуры.

Закрытый перелом ноги актриса получила во время прогулки в конце августа. Как говорила сама знаменитость, это первая подобная травма в ее жизни.

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