Беременная женщина с напарницей избили и ограбили 94-летнюю ветерана ВОВ

94-летнюю пенсионерку, ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) жестоко избили и ограбили в Екатеринбурге. Как стало известно 5-tv.ru, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ.

Правоохранители уже приступили к поиску подозреваемых.

Дни.ру пишут, что на пенсионерку напали в ее собственной квартире. Две женщины, одна из которых была беременной, связали ее и угрожали ножом. Ветеран была вынуждена отдать им 30 тысяч рублей — все свои накопления. После ухода грабителей бабушка сама освободилась от веревок и позвонила в полицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом шокирующем ограблении — внук-рецидивист зарубил родную бабушку топором ради денег на «опохмел».