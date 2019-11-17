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Внук-рецидивист зарубил топором и ограбил родную бабушку

, 10:54 | Василий Заика Видео 141

Пожилая женщина отказала родственнику на требование дать денег.

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Фото, видео: www.globallookpress.com© Heinz-Dieter Falkenstein, РИА Новости / Александр Кряжев, imagebroker.net, YAY/TASS

Освободившийся из тюрьмы житель Белоруссии зарубил топором и ограбил родную бабушку, сообщают местные СМИ.

Мужчина пробыл в местах заключения 12 лет. Все это время пожилая женщина поддерживала родственника, отправляя ему передачи и деньги. Отсидев свое, внук решил некоторое время пожить у бабушки в деревне.

В определенный момент мужчина после алкогольных возлияний потребовал у родственницы на «опохмел». 81-летняя женщина отказала внуку. Разъяренный рецидивист схватил топор и расправился с бабушкой.

Пьяного в стельку злоумышленника задержали в соседней деревне. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве и разбое. В ближайшее время горе-внук предстанет перед судом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ростовчанина ждет суд за изнасилование и жестокое убийство шестилетней дочери.

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