Внук-рецидивист зарубил топором и ограбил родную бабушку

Освободившийся из тюрьмы житель Белоруссии зарубил топором и ограбил родную бабушку, сообщают местные СМИ.

Мужчина пробыл в местах заключения 12 лет. Все это время пожилая женщина поддерживала родственника, отправляя ему передачи и деньги. Отсидев свое, внук решил некоторое время пожить у бабушки в деревне.

В определенный момент мужчина после алкогольных возлияний потребовал у родственницы на «опохмел». 81-летняя женщина отказала внуку. Разъяренный рецидивист схватил топор и расправился с бабушкой.

Пьяного в стельку злоумышленника задержали в соседней деревне. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве и разбое. В ближайшее время горе-внук предстанет перед судом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ростовчанина ждет суд за изнасилование и жестокое убийство шестилетней дочери.