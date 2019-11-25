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  4. Жена внука Пугачевой продемонстрировала «лук» с обнаженным животом

Жена внука Пугачевой продемонстрировала «лук» с обнаженным животом

, 20:15 | Мия Субботина Фото 3 500

Алена Краснова поделилась фотографиями в стильном образе на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Супруга Никиты Преснякова 22-летняя Алена Краснова опубликовала снимки в стильном образе на своей странице в Instagram. Известно, что модель предпочитает брендовые и дизайнерские наряды. Девушка решила поздравить известный американский бренд с днем рождения. На снимке она предстала в модном мерче бренда, специализирующегося на модных товарах для мужчин и женщин.

«Одному из моих любимых брендов одежды исполнилось 30 лет! Мои поздравления», — подписала пост Краснова.

Instagram @alenaakrasnova

Подписчики восхитились потрясающей фигурой модели и отметили ее стильный образ.

«Фотки невероятные»;

«Красотка»;

«Ой, красота», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внук Пугачевой и его молодая жена на тросах прыгнули с крыши небоскреба.

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