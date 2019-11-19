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Видео: Внук Пугачевой и его молодая жена на тросах прыгнули с крыши небоскреба

, 14:52 | Анастасия Игонина Видео 4 434

Молодые люди не отказывают себе в экстремальных видах отдыха — на этот раз они отважились на полет между небоскребами ОАЭ.

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Фото, видео: Instagram @npresnyakov

Внук Аллы Пугачевой — Никита Пресняков — решился на отчаянный поступок. Во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах молодой человек прыгнул с крыши небоскреба.

Видео экстремального полета появилось на странице Преснякова-младшего в Instagram, сообщает издание «Дни.ру». Как пояснил сам артист, полет между небоскребами — местное развлечение для отдыхающих. На записи Никита стремительно проносится между высотными зданиями. Однако самого музыканта такой вид отдыха не впечатлил.

«Веселая штучка в Дубае. Не сказал бы, что захватывает от скорости, но если представить, что ничего не держит, то ощущение, будто летишь между зданий, как супермен!» — резюмировал он.

Пресняков так же добавил, что его супруга — модель Алена Краснова — отправилась в экстремальный полет вместе с ним. В момент записи видео девушка маневрировала на параллельном маршруте.

Подписчики Никиты не на шутку испугались после публикации поста. При этом волновались фолловеры не столько за благополучие самого артиста, сколько за его жену. Пользователи убеждены, что Алена в положении, и переживают за не родившегося малыша.

«Аленка же в положении, как она решилась на такое развлечение?»

«Если супруга в положении, то это как минимум безответственно!» — пишут юзеры в комментариях.

Вероятно, версия о беременности супруги Никиты Преснякова возникла после одного из двусмысленных постов Красновой — ранее 5-tv.ru писал о том, что Алена заинтриговала поклонников сообщением о скором пополнении в семье.

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