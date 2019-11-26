Четыре человека сгорели при пожаре в Красноярском крае

Двое мужчин и две женщины погибли в результате пожара в деревянном доме в городе Ужур Ужурского района Красноярского края. Как стало известно 5-tv.ru, одноэтажная постройка вспыхнула по адресу улица Партизанская 25 в 01.13 по московскому времени. Прибывшие на место пожара экстренные службы зафиксировали возгорание кровли и котельной на общей площади 56 квадратных метров с переходом на жилые помещения.

После ликвидации пожара на месте ЧП были обнаружены тела четырех человек, двоих мужчин и двух женщин. Их личности устанавливаются.

По предварительной версии, причиной трагедии могло стать несоблюдение правил пожарной безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Королеве загорелся жилой дом. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров.