В Королеве полыхает жилой дом на площади в 1800 квадратных метров

Пожар в жилом доме в подмосковном Королеве охватил около 1800 квадратных метров. На месте работают экстренные службы.
Известно, что из здания эвакуировано 40 жильцов. Сообщений о пострадавших не поступало.
23 ноя, 23:33 | Светлана Шевченко Происшествия Срочная новость 234
Эвакуировано 40 человек.
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Пожар в жилом доме в подмосковном Королеве охватил около 1800 квадратных метров. На месте работают экстренные службы.
Известно, что из здания эвакуировано 40 жильцов. Сообщений о пострадавших не поступало.
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