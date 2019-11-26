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Видео: самолет потерял шасси и тормозил корпусом, высекая искры

, 7:00 | Ниса Мурзанаева Видео 117

Пассажирский лайнер Boeing 737-400 венесуэльского авиаперевозчика совершил жесткую посадку в аэропорту Колумбии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bayne Stanley; Twitter @MJMGJIMI

Пассажирский лайнер Boeing 737-400 совершил жесткую посадку в аэропорту Богота — столицы Колумбии. Самолет венесуэльского авиаперевозчика потерял шасси при приземлении. В результате инцидента воздушное судно накренилось и тормозило частью корпуса и одним из двигателей.

Видео происшествия очевидец опубликовал в Twitter. На кадрах из-под днища лайнера фонтаном летят искры от трения. Судя по записи, несмотря на нештатную ситуацию пассажирам удалось сохранить хладнокровие и не запаниковать.

После окончательной остановки самолета была проведена срочная эвакуация. Пассажиры получили лишь незначительные травмы, пишет издание The Daily Star. Пожарные опрыскали корпус воздушного судна пеной, дабы избежать возможного возгорания из-за поломки в топливном баке. Правоохранителям предстоит выяснить причину и определить виновника аварийной посадки лайнера.

Известно, что самолет в начале осени проходил технический осмотр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что товарный поезд с серой загорелся в Ленинградской области.

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