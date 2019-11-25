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Товарный поезд с серой горит в Ленинградской области

, 9:30 | Нюра Незванова 316

По предварительной информации, никто не пострадал.

Фото: www.globallookpress.com /Jochen Tack

Возгорание в товарном поезде с серой произошло в Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, пожар произошел на площади десять квадратных метров.

Сообщается, что в вагоне горит сера.

По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб города. Подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перепуганные пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета. Видео с борта Boeing 777авиакомпании Philippine Airlines распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как на большой высоте из-под крыла вырываются языки пламени. Пилоты самолета, на борту которого находились 342 пассажира и 18 членов экипажа, были вынуждены экстренно развернуться и посадить самолет.

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