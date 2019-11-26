Виктория Боня спровоцировала подписчиков на шутки в свой адрес

Виктория Боня устроила веселый конкурс для подписчиков в Instagram. Модель выложила фото с отдыха на Мальдивах. На нем она сидит с широкой улыбкой на лице посреди виллы.

«Только зашли домой, и начался такой ливень с громом и молнией! Обожаю гром и молнию! Кстати! Кто угадает, над чем я так весело смеюсь, пришлю подарок!» — написала она.

Instagram @victoriabonya

Поклонники с удовольствием включились в эту игру оставили массу вариантов.

«Над ухажером»;

«Что-то забыла в ресторане»;

«Чуть не упала»;

«Люди испугались грома и молнии»;

«У вас на руках что-то было — успели спрятать», — предположили фолловеры.

Больше всех досталось фотографу. Большинство решило, что Боня смеется над ним. По мнению комментаторов, он поскользнулся, попал под дождь, уронил камеру, сказал: «Сосиска», у него заурчал живот, и так далее. Правильный вариант манекенщица пока не открыла. Но эффект достигнут: фанаты от души повеселились.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня показала шикарный дом в Лондоне.