  1. Пятый канал
  4. Виктория Боня спровоцировала подписчиков на шутки в свой адрес

Виктория Боня спровоцировала подписчиков на шутки в свой адрес

, 8:53 | Валентин Черников Видео 7 796

Поклонники гадают, над чем модель засмеялась в кадре во время отдыха на Мальдивах.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Виктория Боня устроила веселый конкурс для подписчиков в Instagram. Модель выложила фото с отдыха на Мальдивах. На нем она сидит с широкой улыбкой на лице посреди виллы.

«Только зашли домой, и начался такой ливень с громом и молнией! Обожаю гром и молнию! Кстати! Кто угадает, над чем я так весело смеюсь, пришлю подарок!» — написала она.

Instagram @victoriabonya

Поклонники с удовольствием включились в эту игру оставили массу вариантов.

«Над ухажером»;

«Что-то забыла в ресторане»;

«Чуть не упала»;

«Люди испугались грома и молнии»;

«У вас на руках что-то было — успели спрятать», — предположили фолловеры.

Больше всех досталось фотографу. Большинство решило, что Боня смеется над ним. По мнению комментаторов, он поскользнулся, попал под дождь, уронил камеру, сказал: «Сосиска», у него заурчал живот, и так далее. Правильный вариант манекенщица пока не открыла. Но эффект достигнут: фанаты от души повеселились.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня показала шикарный дом в Лондоне.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
0.05 70.31
-0.21
Гороскоп на 26 ноября: Луна в Стрельце сулит путешествия и выгодные сделки

Последние новости

13:16
Экс-звезда «Дома-2» Пенджиева в желтом купальнике искупалась в фонтане — фото
13:06
Яна Поплавская назвала свадьбы Волочковой и Собчак обезьяньим театром
12:59
Взрыв газа произошел в жилом доме Петербурга
12:56
«Друзья» из интернета украли новорожденного ребенка у москвички
12:43
Леся Никитюк решила выяснить, как она краше: с косметикой или без
12:32
Случайные прохожие спасли девятилетнюю девочку от педофила-рецидивиста

Сейчас читают

Гороскоп на 26 ноября: Луна в Стрельце сулит путешествия и выгодные сделки
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]