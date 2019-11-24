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«Думаю принесет мне счастье»: Дмитрий Маликов о своих ожиданиях в Новом году

, 7:46 | Василий Заика Интервью 137

Популярный исполнитель стал лауреатом национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон — 2019».

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Фото, видео: Instagram @dmitriy_malikov, 5-tv.ru

Певец и композитор Дмитрий Маликов в коллаборации с петербургским проектом Astero стали лауреатами национальной музыкальной премии «Золотой граммофон — 2019». Их работа «Все будет» была лучшей в номинации «Любимый артист и тандем диджеев».

Дмитрий Маликов в беседе с 5-tv.ru отметил безусловную значимость премии, которая лишний раз подтвердила, что их совместный трек в уходящем году стал реально заметным.

Исполнитель отметил, что в 2019 году его здоровье «подложило свинью». Дмитрий Маликов выразил надежду, что все неприятности уже позади, а Новый год крысы принесет ему счастье.

«Я жду хороших эмоций, добрых. Не материальных подарков, а хочется сделать что-то хорошее, достойное в следующем году именно в творческом плане», — сказал Дмитрий Маликов.

Говоря о желаниях на будущий год, артист отметил, что пока еще ничего не загадал. Несмотря на это, Дмитрий Маликов признался, что рассчитывает отпраздновать 50-летний юбилей в кругу друзей.

Своим поклонникам в 2020 году артист пожелал исполнения желаний и большой любви.

«С новым годом! Счастья вам, исполнения всех самых заветных желаний. Ну, и конечно, большой настоящей и, главное, взаимной любви», — сказал певец.

Дмитрий Маликов впервые покорил «Золотой Граммофон» в 1996 году. В настоящий момент он легко может составить конкуренцию молодым артистам. Его песни вновь в тренде и вновь получают признание слушателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Маликов заложил в банке картины художника Кончаловского.

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