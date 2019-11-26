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  4. Мария Фомина опубликовала в соцсети алый фотосет. Поклонники в восторге

Мария Фомина опубликовала в соцсети алый фотосет. Поклонники в восторге

, 14:10 | Анастасия Игонина Фото 4 771

Актриса похвасталась стильными образами, объединенными по цвету.

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Фото, видео: Instagram @fominamarus @alexkolpa

Актриса Мария Фомина поделилась с поклонниками снимками в эффектных образах. Цикл размещенных в Instagram фото звезда связала общей темой — красным цветом.

На первом снимке Фомина позирует в алом платье с поясом и глубоким V-образным декольте. Образ дополнен красными колготками в крупную сетку и черными сапожками.

Instagram @fominamarus

На следующем фото Мария позирует в легком платье с коротким рукавом. Эффектности наряду придает актуальный леопардовый принт. Цвет платья распознать трудно — этот кадр к заявленную тему попал благодаря освещению. И одежда, и сама Фомина подсвечены красной лампой.

Instagram @fominamarus

Большинство поклонников не смогли подобрать слов, чтобы описать свое восхищение любимой актрисой — комментарии к публикации в основном переполнены смайликами в виде сердечек и пламени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Круг произвела фурор архивным фото в вечернем платье.

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