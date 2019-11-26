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  4. Ирина Круг произвела фурор архивным фото в вечернем платье

Ирина Круг произвела фурор архивным фото в вечернем платье

, 8:08 | Ниса Мурзанаева Фото 806

43-летняя вдова известного певца не перестает восхищать поклонников своей красотой.

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Фото, видео: Instagram @irinakrug

Ирина Круг решила выяснить, какая прическа ей больше подходит — каре (такая стрижка у исполнительницы сейчас) или длинные распущенные волосы. Для этого вдова известного шансонье опубликовала в Instagram архивное фото, на котором ее белокурые локоны опускались ниже плеч. На снимке звезда позирует в черном вечернем платье.

Ретро-фотография привела подписчиков певицы в полный восторг. Поклонники знаменитости оставили под публикацией множество восхищенных комментариев.

Instagram @irinakrug

Фанаты похвалили 43-летнего кумира за «вечную» молодость, отмечая — кроме прически в ней ничего не изменилось.

«Вы всегда красотка»;

«Во всех обличиях сногсшибательны!»

«Как богиня!»

«Королева!» — написали фолловеры.

Ирина и Михаил Круг сыграли свадьбу в 2001 году. У пары родился сын Александр. Планы на счастливую и долгую жизнь разрушило нападение на дом шансонье, в результате которого он был убит. После смерти супруга вдова стала исполнять его произведения и несколько раз становилась обладательницей премии «Шансон года».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Круг поразила фанатов «вечной» молодостью.

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