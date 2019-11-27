Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала, от чего страдает в Турции

Дарья Пынзарь порадовала поклонников новым фото из солнечной Турции. Вместе с мужем Сергеем и двумя детьми девушка живет там больше года. Но до конца свыкнуться с местным климатом ей не позволяет чувствительная кожа, пишет «Утро.ру».

Звезда телестройки на фотографии позирует в ярком микротопе и коротких джинсовых шортах, которые подчеркивают ее стройные ноги и талию. Девушка с радостью принимает солнечные ванны и тянет руки к небу.

Дарья Пынзарь в Турции. Instagram @darya_pinzar86

Сложно представить, что на самом деле ее долгое время мучают серьезные проблемы с кожей. Пынзарь пожаловалась в Instagram на частую пигментацию после загара.

«Я решила попробовать не загорать вообще. Не уверена, что получится, потому что понежиться на солнышке я люблю, но потом убирать всю эту пигментацию, все последствия я уже просто устала».

Многие подписчицы отнеслись с пониманием к проблеме Пынзарь.

«Да, кожа от загара страдает ужасно. Я теперь на отдых выезжаю весной либо осенью, когда солнышко уже не так палит», — поделилась опытом фанатка.

А вот мужчины не скупились на комплименты и отметили красивый образ звезды «Дома-2».

«Неотразимо смотреть, как ты загораешь там одна на солнце»;

«Даша, как всегда, лучше всех»;

«Прекрасно выглядите».

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Пынзарь ответила мужу фото с бананом.