Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала, от чего страдает в Турции

Дарья Пынзарь порадовала поклонников новым фото из солнечной Турции. Вместе с мужем Сергеем и двумя детьми девушка живет там больше года. Но до конца свыкнуться с местным климатом ей не позволяет чувствительная кожа, пишет «Утро.ру».
Звезда телестройки на фотографии позирует в ярком микротопе и коротких джинсовых шортах, которые подчеркивают ее стройные ноги и талию. Девушка с радостью принимает солнечные ванны и тянет руки к небу.
Дарья Пынзарь в Турции.
Сложно представить, что на самом деле ее долгое время мучают серьезные проблемы с кожей. Пынзарь пожаловалась в Instagram на частую пигментацию после загара.
«Я решила попробовать не загорать вообще. Не уверена, что получится, потому что понежиться на солнышке я люблю, но потом убирать всю эту пигментацию, все последствия я уже просто устала».
Многие подписчицы отнеслись с пониманием к проблеме Пынзарь.
«Да, кожа от загара страдает ужасно. Я теперь на отдых выезжаю весной либо осенью, когда солнышко уже не так палит», — поделилась опытом фанатка.
А вот мужчины не скупились на комплименты и отметили красивый образ звезды «Дома-2».
«Неотразимо смотреть, как ты загораешь там одна на солнце»;
«Даша, как всегда, лучше всех»;
«Прекрасно выглядите».
Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Пынзарь ответила мужу фото с бананом.