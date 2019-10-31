«Фантазия разыгралась!» Дарья Пынзарь ответила мужу фото с бананом

Участница телепроекта «Дом-2» 33-летняя Дарья Пынзарь продолжила демонстрировать свою изобретательность перед подписчиками. Ранее модель опубликовала в Instagram фотографии, на которых скрывала изъяны фигуры необычным камуфляжем. На снимках блогер позировала на пляже, а ее супруг закрывал пышные формы возлюбленной клубничкой и дольками мандарин.

«У мужа фантазия разыгралась во всю! Ну, и у меня!» — подписала фото знаменитость.

Дарья Пынзарь сделала не менее оригинальный снимок мужа с фруктами. Пока ничего не подозревающий супруг нежился на солнышке, модель подставила к его шортам банан.

Instagram @darya_pinzar86

Сергей и Дарья Пынзарь сыграли свадьбу девять лет назад. Пара воспитывает двух прекрасных сыновей: восьмилетнего Артема и трехлетнего Дэвида. Поклонники звездного семейства восхищаются супругами, позволяющими себе оставаться искренними и непосредственными, как дети, несмотря на возраст и статус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Пынзарь в купальнике похвасталась осенними буднями на море.