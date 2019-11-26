Смертельно опасный квест «дорога в школу» предлагают детям в Екатеринбурге

Чиновники из Екатеринбурга ежедневно готовы рисковать жизнями… детей. Чтобы получить знания, те вынуждены проходить сложный и смертельно опасный квест под названием «дорога в школу». Сначала пустырь, затем железнодорожный переезд и испытание оживленной трассой. Зрелище не для слабонервных. Родители в постоянном стрессе. Местные власти о проблеме знают, но решать ее не спешат, прикрываясь «заботой о безопасности детей»!

Как такое возможно, разбирался Валентин Трушнин. Подробности в репортаже.

Когда заботу о детях поручают бюрократам, она выглядит вот так: из-за строгих требований к школьным перевозкам ученики из поселка Аэродром на окраине Екатеринбурга вынуждены ходить в школу пешком. Пять километров в одну сторону. По пустырям, через железнодорожный переезд, вдоль оживленной трассы. Вечером, когда темнеет, идти приходится в полной темноте.

«Ну вот, получается, мы с Аленой взрослые, я иду спереди, она сзади. Или наоборот. А если я иду одна, я разговариваю с мамой по телефону, так мне безопаснее», — рассказывают ученицы школы № 142 г. Екатеринбурга Алена Шерстнева и Дарья Босейкина.

А все потому, что школьный маршрут к ним пустить невозможно — объясняют чиновники. Нет, автобусы в школе есть. Из соседних поселков учеников забирают. Заехать за этими детьми не проблема, но только не для бюрократов. Дело в том, что «Методические рекомендации по перевозке учащихся» написаны таким образом, что не нарушить их конкретно в этом поселке невозможно.

«Для того, чтобы запустить новый маршрут, необходимо выполнение трех важных условий. Это должен быть остановочный пункт, когда все обучающиеся ожидают автобус. Следующее важное условие — это должна быть остановка для автобуса, для высадки, для посадки детей, а самое главное — для разворота школьного автобуса», — говорит директор школы № 142 г. Екатеринбурга Наталья Обожина.

Казалось бы, что сложного — сделать остановку, заасфальтировать площадку для разворота автобуса. Екатеринбург не такой бедный город. Но чиновники ссылаются на третье «неустранимое» нарушение.

«Движение школьных автобусов может осуществляться лишь по дорогам, принадлежащим муниципалитету, либо региональным дорогам. Дорога от Полевского тракта в сторону коттеджного поселка, она не является собственностью муниципального образования город Екатеринбург», — поясняет главный специалист отдела благоустройства и транспорта Чкаловского района г. Екатеринбурга Александр Васильев.

В переводе с чиновничьего это означает — часть маршрута, несколько сотен метров, проходит по коттеджному поселку. Дорога здесь не лучше и не хуже, она — частная. А по инструкции должна быть муниципальная или региональная. Провезти через эти двести метров детей в школьном автобусе — страшное нарушение.

«Разрабатывать данный маршрут не является возможным, потому что все условия не выполняются. Мы нарушаем их и тем самым можем нанести вред здоровью наших детей», — говорит директор школы № 142 г. Екатеринбурга Наталья Обожина.

Чиновники не намерены «рисковать жизнью детей». Поэтому ученики продолжают ходить в школу пешком.

«Постоянно мы переживаем, придет ли ребенок. Вот у меня девочка, придет она домой живая или нет», — говорит мама Аполлинарии Фишман Оксана Фишман.

Это тот случай, когда исполнение буквы закона полностью противоречит его духу. Опасность от проезда по отрезку частной дороги несоизмерима с рисками пешего маршрута по пустырям и обочинам скоростной трассы. И что больше всего возмущает родителей — свое бездействие чиновники объясняют заботой о безопасности детей.

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