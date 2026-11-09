Единое пособие в 2027 году: изменения и новые условия

Минтруд предложил учитывать банковские поступления при назначении пособия

Семьям, которые получают единое пособие, могут изменить условия назначения выплат. Минтруд предложил учитывать не только официальные доходы, но и поступления на банковские счета. Кроме того, с 2027 года планируется повысить минимальный заработок, необходимый для получения поддержки. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на проект постановления Правительства, опубликованный Минтрудом.

Как будут проверять поступления на банковские счета

Согласно проекту Минтруда, с 1 апреля 2027 года при назначении единого пособия начнут учитывать поступления на счета и вклады членов семьи. Предлагается установить лимит: их общая сумма не должна превышать двукратный размер годового дохода семьи.

Например, если за год семья получила 600 тысяч рублей, допустимый объем учитываемых поступлений составит 1,2 миллиона рублей. Если сумма окажется равной этому значению или превысит его, это может стать основанием для отказа в выплате.

При этом речь не идет о том, что любой перевод на карту автоматически лишит семью государственной поддержки. Из расчета планируют исключить переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты, а также деньги от продажи имущества — при условии документального подтверждения сделки.

Информацию о движении средств предполагается получать через межведомственное взаимодействие с банками. Если финансовая организация не передаст необходимые сведения вовремя, заявитель сможет предоставить их самостоятельно.

Минимальный заработок вырастет до десяти МРОТ

Еще одно предлагаемое изменение касается правила минимального трудового дохода. Сейчас для получения пособия трудоспособному взрослому необходимо иметь заработок не менее восьми МРОТ за расчетный период либо подтвердить уважительную причину его отсутствия.

С 1 января 2027 года Минтруд предлагает увеличить этот показатель до десяти МРОТ в год. Если ориентироваться на проектный размер МРОТ в 28 935 рублей, минимальный заработок составит 289 350 рублей за год.

Однако требование не будет распространяться на тех, кто не может работать по объективным обстоятельствам. Среди таких причин — беременность, уход за ребенком до трех лет, инвалидность, длительная болезнь, уход за близким человеком с инвалидностью и официальная регистрация в службе занятости. Также предусмотрены исключения для отдельных семейных ситуаций, в том числе многодетности.

Когда заработают новые правила

Изменения пока содержатся в проекте постановления, который Минтруд вынес на общественное обсуждение. Поэтому окончательные условия еще могут скорректировать.

Предполагается, что с 1 января по 31 марта 2027 года сведения о банковских поступлениях будут собирать в аналитических целях — без влияния на решение о назначении выплаты. С 1 апреля их планируют учитывать при проверке права на пособие.

Кому положено единое пособие и сколько платят

Единое пособие — адресная мера поддержки семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет на раннем сроке. Основное условие — среднедушевой доход семьи должен быть ниже регионального прожиточного минимума. При назначении также оценивают имущество и наличие заработка у трудоспособных взрослых.

Размер выплаты зависит от материального положения семьи и составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка либо трудоспособного взрослого — для беременных. Повышенный размер назначают, если после выплаты в базовом размере доход семьи все еще не достигает установленного минимума.

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