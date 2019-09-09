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В России с 2020 года вырастут детские пособия

, 11:15 Видео 38

Минтруд запланировал постепенный рост выплат до 2022 года.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger, CHROMORANGE / Bilderbox, Hartmut Schmidt,

На детские пособия в 2020 году будет выделено втрое больше средств, а сами выплаты увеличатся в размерах. Такие выводы можно сделать из предварительных расчетов Минтруда РФ.

Как поясняют «Известия», увеличение суммы, которая будет направлена на выплату пособий родителям, связано с ростом числа претендующих на нее — с января 2020 года деньги будут положены семьям, в которых растет ребенок в возрасте до трех лет, а доходы его родителей при этом не превышают двух прожиточных минимумов на человека.

В размере ежемесячные пособия тоже подрастут — суммы увеличатся на 7-12% и достигнут 12 тысяч рублей. При этом планируется продолжать повышать эту сумму — в 2021 году размер детского пособия должен составлять 12,3 тысячи рублей, а в 2022 — 12,6 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что закон о повышении детских пособий 2 августа подписал президент РФ Владимир Путин.

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