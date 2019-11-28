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Похудевшая Малиновская показала стройные ноги — фото

, 10:17 | Алиса Старжевская Фото 3 670

Ведущей 38 лет, но она по-прежнему готова хвастаться соблазнительными пропорциями.

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Фото, видео: Instagram @malinovskaya_tv

Еще в сентябре Маша Малиновская жаловалась на лишний вес. Спустя три месяца телеведущая прекрасно выглядит и может похвастаться отличной физической формой, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Поклонники не сомневаются, что похудение дало свои плоды. Подписчики заметили, что Малиновская стала еще привлекательней, а новый фотоснимок серьезно взбудоражил мужскую аудиторию блога.

Малиновская предстала в одной толстовке, оголив постройневшие ноги. Выразительные губы звезда подчеркнула алой помадой, а волосы просто, но аккуратно уложила волной на бок. Это добавило образу женственности и кокетства.

Instagram @malinovskaya_tv

Подписчики не остались равнодушными и осыпали ведущую комплиментами.

«Какие ножки!»;

«Красивые ножки. Одевайся теплее»;

«Кукла! Шикарная девушка!»;

«Весь мир к твоим ногам», — прокомментировали пост фанаты Малиновской.

Артистке сейчас уже 38 лет, но она по-прежнему предпочитает откровенные наряды и даже снимается для эротических мужских журналов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маша Малиновская раскритиковала реалити-шоу Яны Рудковской.

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