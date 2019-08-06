«Ядерная бомба»: Малиновская в шортах и лаковых ботфортах восхитила юзеров

Российская модель и телеведущая Маша Малиновская (настоящее имя — Марина Малиновская) порадовала поклонников очередным соблазнительным снимком. На своей странице в Instagram звезда опубликовала черно-белое фото, на котором запечатлена в довольно откровенном наряде.
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Теледива позирует в лаковых ботфортах на высокой шпильке, коротких шортах и кожаной куртке, под которой виднеется обнаженный живот светской львицы. Она закрывает свое тело руками, тем самым, вероятно, намекая, что замерзла. Об этом же свидетельствует подпись Малиновской под публикацией.
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В комментариях поклонники отметили, что модель выглядит очень сексуально.
«Осторожно! Ядерная бомба!»
«Перченая конфета!»
«Как всегда божественная, желанная и неповторимая!»
«Мария, вы прекрасны! Кто фотограф? При столь сексуальных атрибутах так органично вас запечатлеть!»
«Маша, стройная какая!» — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда исчезла из телеэфиров Маша Малиновская.