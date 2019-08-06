«Ядерная бомба»: Малиновская в шортах и лаковых ботфортах восхитила юзеров

, 7:38 Фото 87

Звезда поделилась в Instagram чено-белым снимком.

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Фото, видео : Instagram @malinovskaya_tv

Российская модель и телеведущая Маша Малиновская (настоящее имя — Марина Малиновская) порадовала поклонников очередным соблазнительным снимком. На своей странице в Instagram звезда опубликовала черно-белое фото, на котором запечатлена в довольно откровенном наряде.

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Теледива позирует в лаковых ботфортах на высокой шпильке, коротких шортах и кожаной куртке, под которой виднеется обнаженный живот светской львицы. Она закрывает свое тело руками, тем самым, вероятно, намекая, что замерзла. Об этом же свидетельствует подпись Малиновской под публикацией.

«Говорят, какие бабы такое и лето. P. S. Извините», — пошутила ведущая.

Instagram @malinovskaya_tv

В комментариях поклонники отметили, что модель выглядит очень сексуально.

«Осторожно! Ядерная бомба!»

«Перченая конфета!»

«Как всегда божественная, желанная и неповторимая!»

«Мария, вы прекрасны! Кто фотограф? При столь сексуальных атрибутах так органично вас запечатлеть!»

«Маша, стройная какая!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда исчезла из телеэфиров Маша Малиновская.

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