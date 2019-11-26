В Совфеде объяснили важность законопроекта о виноградарстве и виноделии

Реализация законопроекта о виноградарстве и виноделии даст толчок развитию винодельческой отрасли в России. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
Заявление парламентарий сделал на совещании с представителями профильных ведомств и экспертов. Они обсуждали предложения в законопроект «О виноградарстве и виноделии в РФ» перед его вторым чтением.
«Реализация данного законопроекта должна прежде всего дать толчок развитию российского виноградарства», — сказал Кутепов.
По его словам, сейчас в России не хватает собственного вина, произведенного из отечественного винограда. При этом в стране достаточно мест для виноградников.
«Надо дать время развиться новым виноградарским хозяйствам. И значительная роль здесь могла бы отводиться развитию малых форм хозяйствования», — цитирует сенатора «Парламентская газета».
Он также сказал, что законопроект не должен сразу вводить ограничения на иностранный виноград. Необходимо предусмотреть переходный период.
Как сообщал 5-tv.ru, Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии 19 ноября.