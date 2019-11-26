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  4. В Совфеде объяснили важность законопроекта о виноградарстве и виноделии

В Совфеде объяснили важность законопроекта о виноградарстве и виноделии

, 18:47 | Игорь Рязов 53

Сенатор Андрей Кутепов считает, что нужно предусмотреть переходный период перед введением ограничений на иностранный виноград.

Фото: www.globallookpress.com /David Chapman

Реализация законопроекта о виноградарстве и виноделии даст толчок развитию винодельческой отрасли в России. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Заявление парламентарий сделал на совещании с представителями профильных ведомств и экспертов. Они обсуждали предложения в законопроект «О виноградарстве и виноделии в РФ» перед его вторым чтением.

«Реализация данного законопроекта должна прежде всего дать толчок развитию российского виноградарства», — сказал Кутепов.

По его словам, сейчас в России не хватает собственного вина, произведенного из отечественного винограда. При этом в стране достаточно мест для виноградников.

«Надо дать время развиться новым виноградарским хозяйствам. И значительная роль здесь могла бы отводиться развитию малых форм хозяйствования», — цитирует сенатора «Парламентская газета».

Он также сказал, что законопроект не должен сразу вводить ограничения на иностранный виноград. Необходимо предусмотреть переходный период.

Как сообщал 5-tv.ru, Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии 19 ноября.

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