«Словно кадры из фильма»: Жена внука Пугачевой опубликовала нежные снимки с супругом

Супруга Никиты Преснякова 22-летняя Алена Краснова опубликовала совместные снимки с мужем. Влюбленных запечатлели во время прогулки по городу в страстном поцелуе. Пара с удовольствием позировала фотографу, от этого кадры получились похожими, как из кинофильма про любовь. Черно-белыми снимками поделилась Алена Краснова на своей странице в Instagram.

«Словно кадры из кинофильма про любовь», — подписала пост супруга Преснякова.

Instagram @alenaakrasnova

Такие фотокарточки растрогали и вызвали восторг подписчиков Алены. Они поспешили написать паре комплименты в комментариях под постом.

«Алена, кадры из фильма, на вас очень приятно смотреть!»;

«Как прекрасно выглядит любовь»;

«Вот она, настоящая любовь. Какие вы красивые и искренние. Счастья вам на долгие годы», — написали фолловеры.

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