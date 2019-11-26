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Замглавы Росалкогольрегулирования отпустили через сутки после ареста

, 19:46 | Игорь Рязов 36

Суд отменил постановление о возбуждении уголовного дела против Ирины Голосной.

Фото: АГН "Москва" / Андрей Никеричев

Мосгорсуд отменил решение Пресненского райсуда об аресте замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной. Это произошло через сутки после того, как ее арестовали до 20 января 2020 года.

«Суд постановил Голосную освободить из-под стражи, необходимые документы сегодня будут направлены в СИЗО», — сообщила пресс-служба суда 5-tv.ru.

Ирину Голосную обвиняли в превышении должностных полномочий. Следователи считали, что она знала о несоответствии стандартам оборудования компании «Альфа-групп», которое передает данные в систему ЕГАИС.

Тем не менее, чиновница, по версии следствия, поручила подготовить доклад, будто оборудование опломбировано. В итоге «Альфа-групп» смогла произвести пиво, с которого якобы не заплатила налогов на 58 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как проходил суд над замглавы Росалкогольрегулирования. Адвокат Ирины Голосной утверждал, что оборудование «Альфа-групп» не пломбируется.

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