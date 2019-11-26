Пакеты с человеческими органами обнаружили в Златоусте

Жительница Златоуста Челябинской области нашла пакеты с человеческими органами на территории бывшего скотомогильника. Об этом сообщает URA.RU.

В черный мусорный мешок были сложены внутренние органы, пробирки с кровью и шприцы. Все это выбросили на открытой площадке.

По факту происшествия начали проверку сотрудники главка МВД по Челябинской области. Они уже осмотрели территорию бывшего скотомогильника.

По предварительной информации, были выброшены медицинские отходы класса «Б». Обычно их утилизируют иначе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой несанкционированной свалке с останками — порядка 150 фрагментов коровьих туш обнаружили в Хабаровском крае.