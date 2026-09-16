«Лишь суд уполномочен судить»: актер Воробьев не отозвал иск к экс-возлюбленной

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 43 0

В отношении бывшей избранницы артиста возбуждено уголовное дело по трем статьям.

Иск Дании Воробьева к бывшей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Актер Даниил Воробьев не отозвал иск к экс-возлюбленной

Актер Даниил Воробьев не отозвал уголовный иск к бывшей возлюбленной Марине Смирновой. Об этом сообщил адвокат артиста Александр Почуев изданию KP.RU.

«Комментировать и сообщать позицию я буду в суде. Надеюсь, процесс будет закрытым для того, чтобы не причинять вред законным интересам и охраняемой законом тайны. Если обвинение поддержано прокурором от лица государства, то теперь лишь суд уполномочен судить», — заявил юрист.

Воробьев несколько лет состоял в отношениях со Смирновой, пара даже воспитывала общую дочь Эльзу. Однако брак они так и не зарегистрировали.

Расстались бывшие возлюбленные со скандалом. Актер вместе с дочерью уехал в отпуск, но свой телефон оставил у избранницы. Она же прочитала переписки, хранившиеся на устройстве артиста. Эти сообщения и стали поводом для раздора.

В итоге союз распался. Смирнова подала иск о взыскании задолженности по алиментам в размере пяти миллионов рублей. Однако Воробьев забрал дочь к себе и подал на бывшую избранницу встречный иск, также требуя алименты на содержание ребенка.

Более того, он написал заявление в полицию, и в отношении его экс-избранницы возбудили уголовное дело по трем статьям: «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Нарушение тайны переписки», «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации».

Ранее сообщалось, что артист подал ходатайство в суд о закрытии процесса. Но адвокат Марины Смирновой Маргарита Гаврилова опубликовала скриншот с сайта Мосгорсуда, где эта информация опровергается тем фактом, что дело все еще находится в производстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат Даниила Воробьева опроверг информацию о его задолженности по алиментам. Юрист отметил, что этот факт не был подтвержден документально и мог использоваться для формирования негативного отношения к артисту.

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