Разбившийся в Доминиканской республике автобус вез российских туристов

В автобусе, попавшем в ДТП в Доминиканской республике, находились туристы из России. Об этом сообщает портал Diario Libre.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали 25 человек, из них пятеро тяжелораненые.

Авария произошла на дороге, ведущей из Пунта-Каны в местный аэропорт. В результате столкновения автобуса с грузовиком, пассажирский транспорт перевернулся.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Привлечена санавиация.

Видео с места происшествия опубликовал ФАН. Очевидец ДТП рассказывает, что некоторые пассажиры автобуса получили довольно серьезные травмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус с туристами из Китая опрокинулся под Мурманском.