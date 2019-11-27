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Разбившийся в Доминиканской республике автобус вез российских туристов

, 0:00 | Марина Неруцких Видео 162

По предварительной информации, авария произошла на пути из Пунта-Каны в местный аэропорт.

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Фото, видео: Twitter @ListinDiario; YouTube / ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ

В автобусе, попавшем в ДТП в Доминиканской республике, находились туристы из России. Об этом сообщает портал Diario Libre.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали 25 человек, из них пятеро тяжелораненые.

Авария произошла на дороге, ведущей из Пунта-Каны в местный аэропорт. В результате столкновения автобуса с грузовиком, пассажирский транспорт перевернулся. 

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Привлечена санавиация.

Видео с места происшествия опубликовал ФАН. Очевидец ДТП рассказывает, что некоторые пассажиры автобуса получили довольно серьезные травмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус с туристами из Китая опрокинулся под Мурманском.

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