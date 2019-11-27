Троих пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане оперируют

Трое туристов, пострадавших в результате ДТП автобуса с грузовиком в Доминиканской республике, находятся на операционном столе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отделения неотложной помощи больницы Богоматери Альтаграсии в городе Игуэй.

«Пострадавшие находятся в различном состоянии, троих прямо сейчас оперируют», — заявили в больнице.

В общей сложности данная больница приняла 18 пострадавших. Их личности и гражданство не уточняются.

Пассажиров автобуса, получивших ранения в результате ДТП автобуса с грузовиком, с места аварии отправляли в больницы городов Пунта-Кана и Игуэй.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число российских туристов, получивших тяжелые ранения в ДТП в Доминиканской республике, возросло до семи человек.