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Троих пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане оперируют

, 1:43 | Марина Неруцких Срочная новость 37

Медики больницы Богоматери Альтаграсии в доминиканском городе Игуэй оказывают помощь в общей сложности 18 пассажирам автобуса, попавшего в ДТП.

Трое туристов, пострадавших в результате ДТП автобуса с грузовиком в Доминиканской республике, находятся на операционном столе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отделения неотложной помощи больницы Богоматери Альтаграсии в городе Игуэй.

«Пострадавшие находятся в различном состоянии, троих прямо сейчас оперируют», — заявили в больнице.

В общей сложности данная больница приняла 18 пострадавших. Их личности и гражданство не уточняются.

Пассажиров автобуса, получивших ранения в результате ДТП автобуса с грузовиком, с места аварии отправляли в больницы городов Пунта-Кана и Игуэй.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число российских туристов, получивших тяжелые ранения в ДТП в Доминиканской республике, возросло до семи человек.

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