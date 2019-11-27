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  4. В Петербурге откроют памятник Даниилу Гранину

В Петербурге откроют памятник Даниилу Гранину

, 9:45 Эфирная новость 100

Церемония открытия монумента писателю и общественному деятелю состоится в рамках празднования Года Гранина в России.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru

В Северной столице состоится церемония открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину, который стал известен далеко за пределами страны. Его знаменитая летопись подвигов ленинградских блокадников и поражала и ужасала своей реалистичностью.

Открытие монумента станет центральным мероприятием в рамках празднования Года Гранина в России. В этом году писателю исполнилось 100 лет со дня его рождения.

Подробности в видеосюжете Екатерины Ивановой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин одобрил идею создания музея Гранина под Курском. Музей будет построен на месте, где раньше находилось родное село Даниила Александровича.

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