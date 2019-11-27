В Петербурге откроют памятник Даниилу Гранину

В Северной столице состоится церемония открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину, который стал известен далеко за пределами страны. Его знаменитая летопись подвигов ленинградских блокадников и поражала и ужасала своей реалистичностью.

Открытие монумента станет центральным мероприятием в рамках празднования Года Гранина в России. В этом году писателю исполнилось 100 лет со дня его рождения.

Подробности в видеосюжете Екатерины Ивановой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин одобрил идею создания музея Гранина под Курском. Музей будет построен на месте, где раньше находилось родное село Даниила Александровича.