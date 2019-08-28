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Путин одобрил идею создания музея Гранина под Курском

, 19:28 Эфирная новость 24

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт доложил президенту России о социально-экономическом развитии региона.

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Фото, видео : РИА Новости, 5-tv.ru

В Курской области достраивают крупнейший в России онкоцентр. Его площадь — 100 тысяч квадратных метров и самое новейшее оборудование. Исполняющий обязанности губернатора Роман Старовойт сегодня, 28 августа, докладывал президенту о социально-экономическом развитии региона. Показатели в основном стабильные, на треть увеличились инвестиции. Говорили и о планах строительства музея Даниила Гранина, писатель родился в Курской области.

«Начинаем реализацию проекта по строительству музейного комплекса, строительству часовни, открытой площадки, где можно было бы осуществлять чтения и знакомство с литературным наследием нашего знаменитого земляка», - рассказал президенту врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

«Даниил Александрович, у меня с ним были очень добрые отношения, очень был достойный человек, гениальный писатель и нужно пропагандировать его наследие, поэтому это хорошая идея», — сказал Владимир Путин.

С земельным участком уже определились. Музей будет построен на месте, где раньше находилось родное село Даниила Александровича.

Указом президента 2019 объявлен Годом Гранина в честь 100-летия со дня его рождения. В Петербурге утвердили эскиз памятника, который установят на Дальневосточном проспекте у библиотеки, носящей имя писателя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мемориальную доску в память о Данииле Гранине открыли в Петербурге.

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