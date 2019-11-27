Полина Гагарина устроила «битву платьев» дизайнера из Абхазии. На своей странице в Instagram певица опубликовала три своих фото в разных нарядах, предложив подписчикам выбрать лучшее.

Безоговорочным победителем стало элегантное черное платье до пола, подчеркивающее все изгибы фигуры, с длинными рукавами и открытыми плечами.

Instagram @gagara1987

«Вам все очень идут, но третье просто великолепие. Королева!»

«Во всех шикарная безумно, третье»;

«Второе и третье бесподобны! Если элегантность — третье. Роскошь — второе»;

«Черное! Однозначно», — вынесли свой вердикт пользователи.

На втором месте с большим отрывом оказалось длинное блестящее платье, тоже обтягивающее фигуру, с драпировками и высоким разрезом. За изящное короткое ярко синего цвета отдали голоса всего несколько пользователей.

«Полина! На Вас хоть простыня, но как искусство будете смотреться», — резюмировал один из фанатов Гагариной.

Как сообщалось ранее, Полина Гагарина — одна из десяти претенденток на звание самой эффектной женщины 2019 года по версии читателей 5-tv.ru.