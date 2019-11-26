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«Сегодня тот день, когда хочется тишины»: Пегова предстала в меланхоличном образе

, 18:57 | Мия Субботина Фото 3 456

Актриса поделилась, что сегодня у нее нет желания куда-либо выходить из дома и что-то делать.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова в этот раз не обрадовала подписчиков зажигательным танцем или бодрым видео с тренировки. Звезда поделилась у себя на странице в Instagram, что настроение у нее сегодня вовсе не веселое и знаменитость хочет побыть в тишине. Пост она сопроводила фотографией в меланхоличном образе.

«Сегодня тот день, когда хочется тишины, никуда ни ходить, ни ездить, ни с кем не выходить на связь, но наша жизнь она подразумевает немного другое, продавец в магазине спрашивает меня: „Ирочка, что такая грустная?“ А я не грустная, я спокойная!!! А сейчас играть „Онегина“ … Текст Пушкина и музыка Айги @alexei_aigui все исправят…», — написала звезда.

Instagram @pegovairina

Поклонники поспешили подбодрить артистку и напомнить ей, какая она замечательная и прекрасная, написав ей комплименты в комментариях.

«Ирина, вы невероятная труженица. Я вами восхищена. Желаю вам быть всегда в тонусе, кайфовать от всего, чем занимаетесь!»;

«Ирина, вы прекрасны. Онегина я смотрела в вашем исполнении. Было здорово»;

«Ну какая же, вы, красивая и нежная!!! Восхищаюсь вами!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что утренняя тренировка Ирины Пеговой «с животными движениями» восхитила фанатов.

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