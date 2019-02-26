Офицер ФСБ приговорен к 22 годам тюрьмы по делу о госизмене — видео

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Виновным признан и бывший начальник отдела «Лаборатории Касперского».

Фото, видео: Пятый канал

В Московском окружном военном суде в закрытом режиме огласили приговор фигурантам дела о государственной измене.

На скамье подсудимых оказались бывший начальник отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ экс-полковника Сергей Михайлов и глава отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского», майор милиции Руслан Стоянов. Обоих обвиняемых признали виновными в госизмене за передачу секретной информации иностранным спецслужбам и приговорили к 22 и 14 годам колонии строгого режима соответственно.

Кроме этого Михайлова оштрафовали на 400 тысяч рублей, а Стоянова на 150 тысяч рублей. Обоих лишили званий. Слушания в связи с высоким уровнем допуска к секретности обвиняемых были закрытыми.

В отдельное производство выделено дело еще двух фигурантов — подчиненного осужденного экс-полковника и бизнесмена Георгия Фомченкова.

Как сообщают «Известия», по версии следствия, экс-полковник ФСБ Михайлов в 2011 году передал через посредников для ФБР информацию, которая была напрямую связана с делом основателя и генерального директора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. Посредникам информацию передавал, вылетевший в США на международную конференцию сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Ранее Пятый канал рассказывал об аресте Стоянова в январе 2017 года и реакции компании на данный инцидент.

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