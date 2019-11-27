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СК РФ начал проверку по факту ДТП с туристами из России в Доминикане

, 11:00 | Игорь Рязов Видео 149

Как стало известно 5-tv.ru, все пострадавшие в аварии граждане РФ находятся в тяжелом состоянии.

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Фото, видео: Twitter @DiarioLibre, @ListinDiario

Следственный комитет (СК) РФ проводит проверку по факту ДТП в Доминикане, в результате которого пострадали российские туристы. Как стало известно 5-tv.ru, всех раненых госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следователи считают, что туроператор оказал услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В рамках проверки будет дана правовая оценка происшествию, пишет ТАСС.

По информации 5-tv.ru, в ДТП пострадали 27 россиян. Все они находятся в тяжелом состоянии. Раненых доставили в больницы в доминиканских городах Санта-Доминго и Игуэй. Все граждане РФ были застрахованы в туристическом агентстве «Анекс Тур».

Как сообщал 5-tv.ru, в Доминикане на полном ходу столкнулись пассажирский автобус и продуктовый фургон. В автобусе находились 39 российских туристов, включая троих детей.

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