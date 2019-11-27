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Среди раненых в ДТП в Доминикане российских туристов есть дети

, 6:26 Эфирная новость 248

По предварительной версии, автобус на полной скорости столкнулся с продуктовым фургоном, после чего завалился набок.

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Фото, видео: Twitter @ListinDiario; 5-tv.ru

Семеро россиян остаются в крайне тяжелом состоянии после автокатастрофы в Доминикане. Автобус, перевозивший 39 российских туристов, столкнулся с грузовиком на оживленном шоссе. Среди раненых есть дети.

Страшной аварией закончилась поездка в Доминиканскую республику сразу для нескольких десятков туристов. Это кадры с места ДТП. Повсюду разбросаны окровавленные вещи. Люди, которые уже возвращались с курорта находятся в шоке.

ДТП произошло во второй половине дня. Автобус с туристами возвращался с самого дорогого курорта страны — Пунта-Кана в местный аэропорт. По предварительной версии, автобус, столкнулся с фургоном. Удар был такой силы, что грузовик откинуло в тростниковое поле. Водитель автобуса не смог удержать машину, она опрокинулась на бок.

За всей поступающей информацией о судьбе наших соотечественников следит наш корреспондент Светлана Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась обеих рук.

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