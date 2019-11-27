Пенсионерка упала в лестничный пролет с высоты седьмого этажа и выжила

Жительницу Санкт-Петербурга госпитализировали с многочисленными травмами после падения с большой высоты. Как стало известно 5-tv.ru, 77-летняя женщина упала в лестничный пролет с седьмого этажа.

Инцидент произошел в первой половине дня 26 ноября. В одном из домов на Искровском проспекте обнаружили пожилую женщину. Она лежала в парадной с многочисленными травмами.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней тяжести, закрытую травму позвоночника, множественные закрытые переломы ребер, обеих лодыжек, тела грудины, лонной-седалищной кости, левой голени и множественные ушибы.

Пенсионерка жива, но находится в тяжелом состоянии. У нее шок третьей степени, опросить ее нельзя.

Полиция приступила к выяснению всех обстоятельств падения женщины. Дверь ее квартиры им никто не открыл. Видеонаблюдение в парадной и на прилегающей к дому территории отсутствует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четырехлетняя девочка чудом выжила при падении с 17 этажа. Она отделалась только ушибами и травмой руки.