  1. Пятый канал
  4. Пенсионерка упала в лестничный пролет с высоты седьмого этажа и выжила

Пенсионерка упала в лестничный пролет с высоты седьмого этажа и выжила

, 11:20 | Игорь Рязов 100

Жительницу Санкт-Петербурга доставили в больницу с многочисленными травмами.

Фото: www.globallookpress.com /Nicolas Armer

Жительницу Санкт-Петербурга госпитализировали с многочисленными травмами после падения с большой высоты. Как стало известно 5-tv.ru, 77-летняя женщина упала в лестничный пролет с седьмого этажа.

Инцидент произошел в первой половине дня 26 ноября. В одном из домов на Искровском проспекте обнаружили пожилую женщину. Она лежала в парадной с многочисленными травмами.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней тяжести, закрытую травму позвоночника, множественные закрытые переломы ребер, обеих лодыжек, тела грудины, лонной-седалищной кости, левой голени и множественные ушибы.

Пенсионерка жива, но находится в тяжелом состоянии. У нее шок третьей степени, опросить ее нельзя.

Полиция приступила к выяснению всех обстоятельств падения женщины. Дверь ее квартиры им никто не открыл. Видеонаблюдение в парадной и на прилегающей к дому территории отсутствует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четырехлетняя девочка чудом выжила при падении с 17 этажа. Она отделалась только ушибами и травмой руки.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.26 70.52
0.21
Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом

Последние новости

12:55
Беременная Анастасия Костенко прилетела из Турции и сразу оказалась в больнице
12:45
Девять кадетов пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом под Иркутском
12:38
«Твой Адам где-то страдает!»: Голая Ольга Орлова взорвала Instagram
12:32
Исполнитель роли Гендальфа рассказал, почему так долго скрывал свою гомосексуальность
12:24
Московский чиновник-антимонопольщик жестоко избил мать
12:13
«Любовь с Любой»: Толкалина познакомила фанатов с избранником

Сейчас читают

«Бомба и ходячий секс!» Дарью Мороз заподозрили в попытке вернуть Богомолова
Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом
«Не стыдно такое выставлять?» Дарья Мороз смутила фанатов фото без макияжа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]