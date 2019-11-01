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  4. Четырехлетняя девочка чудом выжила при падении с 17 этажа

Четырехлетняя девочка чудом выжила при падении с 17 этажа

, 14:26 244

Происшествие, едва не закончившееся трагедией, произошло в подмосковном поселке Дубки.

Фото: ТАСС/Тушин Антон

Четырехлетняя девочка чудом осталась жива после падения из окна 17 этажа. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в подмосковном поселке Дубки на улице Дружбы 31 октября.

По предварительной информации, мать ребенка отправилась в магазин, оставив ребенка одного дома. Когда женщина вернулась домой, то обнаружила, что дочь выпала из окна.

Каким-то невероятным образом малышка при падении получила только ушибы и травму руки, и осталась жива. Ребенок находится в сознании и даже может разговаривать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ребенок получил огнестрельное ранение во время преследования авто полицейскими в Ростовской области.

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