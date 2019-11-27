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Московский чиновник-антимонопольщик жестоко избил мать

, 12:24 | Василий Заика Видео 57

Восьмидесятилетняя женщина с травмой головы госпитализирована. Злоумышленник задержан.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ, globallookpress.com /Ltd Foma, /Michaela Begsteiger

Заместитель начальника отдела газовой промышленности Федеральной антимонопольной службы России задержан правоохранителями по подозрению в жестоком избиении 80-летней матери.

Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Петровка в Москве, где проживают родственники. По неустановленным пока причинам, 46-летний чиновник в День матери нанес близкому человеку сильный удар по голове.

Пенсионерка была госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой в НИИ имени Склифосовского. Предполагаемого злоумышленника задержали. Правоохранительные органы проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-возлюбленный обрил и избил мать, приехавшую на день рождения их ребенка.

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