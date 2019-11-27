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  4. Воспитатели забыли ребенка в детском саду в Подмосковье

Воспитатели забыли ребенка в детском саду в Подмосковье

, 13:45 Эфирная новость 320

Судя по кадрам, дети фактически находятся без присмотра и разбегаются от воспитателей по проезжей части.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Michaela Begsteiger, 5-tv.ru

В Московской области разгорается крупный скандал вокруг частного детского сада.

В Клину очевидцам удалось снять на видео, как воспитатели не следят за детьми. Во время прогулки, на пороге сада забыли ребенка.

Девочка сидит на бетонной лестнице и ждет, когда о ней вспомнят. Помогли неравнодушные прохожие. Они и отвели воспитанницу в сад.

СК РФ

А это кадры той самой прогулки. Дети фактически находятся без присмотра и разбегаются от воспитателей по проезжей части. Родители малышей в шоке, ведь за услуги детского сада они платят около 30 тысяч рублей в месяц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у 39 школьников из Тюмени выявили внебольничную пневмонию.

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