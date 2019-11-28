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Принц Уильям рассказал о соперничестве старших детей друг с другом

, 13:09 | Алиса Старжевская 118

Герцог и герцогиня Кембриджские стараются воспитывать детей вне гендерных стереотипов, но стычки между ними все равно иногда случаются.

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Фото, видео: Instagram @kensingtonroyal

Во время беседы с лауреатами ежегодной премии принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце принц Уильям сказал, что его старшие дети — шестилетний принц Джордж и четырехлетняя принцесса Шарлотта — не переставая соперничают друг с другом. Об этом сообщает Spletnik.ru.

Герцог Кембриджский поделился семейной историей с 14-летней лауреаткой премии Оливией Хэнкок. Девушка получила награду за продвижение равноправия полов в футболе.

Дочь Уильяма Шарлотта часто стоит на воротах во время игры в футбол. А ее брат Джордж как-то заявил, что в этом спорте он лучше маленькой девочки. Но Уильям и Кейт воспитывают детей вне гендерных стереотипов и учат их относиться друг к другу с уважением. Принц Уильям объяснил сыну, что Шарлотта может быть так же хороша в футболе, как и он.

Накануне встречи герцог и герцогиня Кембриджские поделились спортивными успехами наследников. Уильям признался, что они с Кейт Миддлтон с самого детства приучают детей к регулярной физической нагрузке. Джордж и Шарлотта увлекаются плаванием, балетом и фехтованием.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кейт Миддлтон не пошла на светский прием из-за болезни детей.

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