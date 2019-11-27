Все туалеты Международной космической станции вышли из строя

Все туалеты на борту Международной космической станции (МКС) вышли из строя. Об этом стало известно из радиообмена экипажа с наземными службами, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что астронавты приняли решение использовать в нештатной ситуации подгузники. О том, как справляют естественную нужду российские космонавты, не сообщается.

Командир МКС Лука Пармитано доложил на Землю, что в одном из санузлов постоянно горит индикация о неисправности, а в другом переполнен бак. Кроме того, итальянский астронавт запросил в Хьюстоне разрешение на временное использование устройств для сбора мочи.

На момент публикации материала стало известно, что астронавтам удалось ввести в эксплуатацию туалет, расположенный в американском модуле МКС.

В настоящее время полет на орбите выполняют двое россиян Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что запуск корабля «Прогресс МС-13» перенесен из-за выявленных неполадок.