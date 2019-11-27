  1. Пятый канал
  4. Четырехлетняя дочь Бородиной заставила кота слушать ее добрую песенку

Четырехлетняя дочь Бородиной заставила кота слушать ее добрую песенку

, 18:18 | Валентин Черников Видео 141

Девочка рассмешила поклонников общением с домашним питомцем.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @borodylia

Дочь Ксении Бородиной умилила и рассмешила поклонников телеведущей в Instagram. В микроблог мама выложила видео с четырехлетней Теоной. На нем девочка хватает домашнего кота, оторвав его от трапезы. Шанти растерян, но у него нет выхода: он должен послушать песенку юной хозяйки. В порыве доброты девочка заключила напуганного питомца в объятия и спела ему два куплета.

Instagram @borodylia

В исполнении Теоны произведение звучит мило в отличие от оригинала. Для выступления наследница Бородиной выбрала песню из репертуара певицы Zivert.

«Каждому по факту

Рядом нужен человек

Но бывает так, что

Одиноким лучше всех», — процитировала малышка, путая слова.

В описании к видео Ксения не удержалась от шутки.

«В этот момент Шанти реально подумал, что одиноким лучше всех», — заметила она.

Подписчики пожалели домашнего любимца и отметили его стойкость.

«Бедняга. Недовольно машет хвостом, но терпит»;

«У Шанти железные нервы».

При этом желающих упрекнуть девочку не нашлось. Напротив, фолловеры выразили ей восторг.

«Маленькая актриса! Такая хорошенькая!»

«Я от Теи балдею! Такая классная!»

«Убила наповал! Огонь-девка», — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонников умилило видео занятий Леры Кудрявцевой с годовалой дочерью.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.97
-0.05 70.44
-0.08
ТОП-5 самых неверных партнеров по знаку зодиака

Последние новости

21:56
В каких условиях содержится Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки
21:41
Собчак пришлось оправдываться перед героями своего шоу
21:28
Одесские гинекологи продавали видео осмотра пациенток порносайтам
21:15
Лидер Uma2rman Владимир Кристовский станет отцом в шестой раз
20:58
Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала, от чего страдает в Турции
20:47
Что известно об убийцах главы центра «Э» по Ингушетии

Сейчас читают

Сын Сафронова, застрявший в унитазе самолета, подаст в суд на снявшего видео
ТОП-5 самых неверных партнеров по знаку зодиака
Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]