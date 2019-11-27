Четырехлетняя дочь Бородиной заставила кота слушать ее добрую песенку

Дочь Ксении Бородиной умилила и рассмешила поклонников телеведущей в Instagram. В микроблог мама выложила видео с четырехлетней Теоной. На нем девочка хватает домашнего кота, оторвав его от трапезы. Шанти растерян, но у него нет выхода: он должен послушать песенку юной хозяйки. В порыве доброты девочка заключила напуганного питомца в объятия и спела ему два куплета.

Instagram @borodylia

В исполнении Теоны произведение звучит мило в отличие от оригинала. Для выступления наследница Бородиной выбрала песню из репертуара певицы Zivert.

«Каждому по факту

Рядом нужен человек

Но бывает так, что

Одиноким лучше всех», — процитировала малышка, путая слова.

В описании к видео Ксения не удержалась от шутки.

«В этот момент Шанти реально подумал, что одиноким лучше всех», — заметила она.

Подписчики пожалели домашнего любимца и отметили его стойкость.

«Бедняга. Недовольно машет хвостом, но терпит»;

«У Шанти железные нервы».

При этом желающих упрекнуть девочку не нашлось. Напротив, фолловеры выразили ей восторг.

«Маленькая актриса! Такая хорошенькая!»

«Я от Теи балдею! Такая классная!»

«Убила наповал! Огонь-девка», — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонников умилило видео занятий Леры Кудрявцевой с годовалой дочерью.