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Почему Том Круз больше не будет сниматься в боевиках

, 16:08 Эфирная новость 95

По мнению автора книг о приключениях Джека Ричера, по которым были сняты несколько фильмов, актер уже слишком стар для подобных ролей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Cheriss May, 5-tv.ru

Звезда Голливуда Том Круз больше не будет сниматься в боевиках. Об этом заявил автор книг о приключениях Джека Ричера, по которым были сделаны несколько фильмов.

По мнению писателя, Круз уже слишком стар для подобных ролей. Ему в 57 лет пора подумать о работах в серьезных лентах, а не бегать с пистолетом, совершая головокружительные трюки. В следующей ленте актера заменят на более молодого исполнителя.

Как к проявлению такой возрастной дискриминации отнесся сам Том Круз, пока не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому и зачем Том Круз ежегодно шлет кокосовый торт на Рождество.

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