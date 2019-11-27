Почему Том Круз больше не будет сниматься в боевиках

Звезда Голливуда Том Круз больше не будет сниматься в боевиках. Об этом заявил автор книг о приключениях Джека Ричера, по которым были сделаны несколько фильмов.

По мнению писателя, Круз уже слишком стар для подобных ролей. Ему в 57 лет пора подумать о работах в серьезных лентах, а не бегать с пистолетом, совершая головокружительные трюки. В следующей ленте актера заменят на более молодого исполнителя.

Как к проявлению такой возрастной дискриминации отнесся сам Том Круз, пока не известно.

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